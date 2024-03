I momenti più Siffredi di Supersex

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024), dal 6 marzo su Netflix dopo l'anteprima alla Berlinale, racconta in sette episodi la vita del pornodivo più famoso d’Italia, uno tra i più noti al mondo, dall’infanzia a Ortona fino all’incontro con Rosa, la sua moglie. Tutto con un andamento cronologico che prevede diversi flashback. Il settimo e ultimo episodio “illumina” in qualche modo i sei precedenti. In altre parole,è una serie da vedere integralmente. Qui di seguito - senza spoiler -, ti anticipiamo ipiù imperdibili, quelli che ti aspetti di vedere e per i quali, pertanto, c'è davvero tanta curiosità: Primo episodio – Il battesimo porno Il piccolo Rocco va a rivendicare la copia del suo fumettodagli zingari e viene punito. Mentre lo tengono immobilizzato, a turno i ragazzi gli tirano il pene. Quando, poco dopo, Tommaso il ...