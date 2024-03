I lanci di aiuti umanitari dagli aerei non funzionano | Costosi | casuali e arrivano alle persone sbagliate

(Di mercoledì 6 marzo 2024)inutili, o quasi. In soccorso della popolazione di Gaza allo stremo per il conflitto tra Israele e Hamas, tonnellate di cibo e medicine sono state paracadutate dall'alto con glima la strategia si rivela una beffa: le derratenel punto sbagliato e chi ne avrebbe un disperato...

"Gli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo lanci o di aiuti a Gaza stamane ". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John ... (quotidiano)

21.42 Nell'ambito della missione Levante, approvata oggi dal Parlamento,"si sta anche esplorando la possibilità di avviare attività di 'air drop' per ... (televideo.rai)

Israele-Hamas, WSJ: proposta breve tregua. Oltre 30 razzi dal Libano verso Kiryat Shmona: Intanto oltre 30 razzi sono stati lanciati dal Libano verso Kiryat Shmona, nel nord di Israele, dei quali 17 sono caduti in aree aperte e 13 sono stati intercettati dalle difese aeree dell'Idf.adnkronos

Gli ostaggi e la tregua a Gaza: "Intesa prima del Ramadan". Washington scarica Netanyahu e punta sul centrista Gantz: Hamas: “Liberazione dei prigionieri solo con il cessate il fuoco, il negoziato non resterà aperto per sempre”. Il ministro israeliano negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, che gli riconoscono pragmati ...quotidiano

Lettera X al valico proibito. La vita non può entrare a Gaza: Israele (Internazionale) Camion fermi in Egitto. Il flusso di aiuti è in aumento da tutto il mondo. Ma i controlli impediscono arbitrariamente l’accesso. Di Chiara Cruciati ...ilmanifesto