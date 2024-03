I «diari» di Makka Sulaev | «Spero che gli uomini come mio padre brucino all’inferno»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La studentessa diciottenne di origini cecene ha ammesso di avere colpito ilviolento, ma che non avrebbe voluto ucciderlo, ma solo difendere la madre

Quattro pagine di sfoghi della ragazza : «Mio padre odia le donne, ho paura che i miei fratelli diventino come lui»

Ritrovate alcune pagine scritte dalla 18enne che il primo marzo scorso ha ucciso il padre a coltellate, per difendere la madre dall'ennesima ...

"Quando mi leggerete, o io o lui saremo morti": il diario di Makka, la 18enne che ha ucciso il padre violento: "Chi troverà questo scritto capirà, o io sarò morta, o sarà morto lui", scriveva la 18enne Makka sul suo diario poco prima di uccidere il padre, Akhyad Sulaev, 50 anni.

