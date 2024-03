I diari di Makka | la ragazza che ha ucciso il padre per difendere la madre | «Chi troverà questo scritto capirà | o io sarò morta o sarà morto lui»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quattro pagine di sfoghi della: «Mioodia le donne, ho paura che i miei fratelli diventino come lui»Quattro pagine di sfoghi dellasequestrate dai carabinieri durante le perquisizioni nell'abitazione di Nizza Monferrato: «Mioodia le donne, ho paura che i miei fratelli diventino come lui»Quattro pagine di sfoghi dellasequestrate dai carabinieri durante le perquisizioni nell'abitazione di Nizza Monferrato: «Mioodia le donne, ho paura che i miei fratelli diventino come lui»