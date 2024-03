I convegni alla Normale di Pisa sull’Iliade e Achille in una prospettiva queer e trans

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il genere di. Unasull‘Iliade. Così si intitola un seminario organizzato il 4 marzoScuolaSuperiore dia cui ne ha fatto seguito un altro il giorno successivo: Falli lunari, oratori pelosi, e dei incinti. Disabilità e ansie di genere in Luciano di Samosata. E all’indomani dell’ultimo incontro, i seminari stanno già facendo discutere. L’idea dell’università, come spiegato dstessa sul proprio sito, era quella di offrire una chiave di lettura sul noto poema epico – attribuito al poeta greco antico Omero – attraverso «il percorso affettivo» del personaggio di«dall’ira al lutto per la morte di Patroclo, e il suo tentativo di ritirarsi dbattaglia e ...