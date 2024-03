I calciatori e le loro auto | da Leao a Balotelli | creatività e passione

I Fab Four di Calzona: tutta Napoli si chiedeva dove fossero finiti: Come se il calcio gli fosse appartenuto solo lateralmente, pareva che con i Fab Four pure la melodia di quel football non potesse più ricreare la magia del passato ...tuttonapoli

Calzona: "Napoli, ho un calciatore straordinario". L'indiscrezione da Castel Volturno: Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha avuto l'indubbio merito di valorizzare dei calciatore che sembravano in forte crisi.areanapoli

Rino Foschi lancia accuse in aula: "Non ho fatto nulla e sono in croce": L’ex direttore sportivo dell’Ac Cesena contesta rumorosamente la testimonianza della mamma di un giovane calciatore ceduto al Chievo e l’operato del pubblico ministero Francesca Rago.ilrestodelcarlino