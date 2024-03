I 5 monumenti più visitati al mondo | sorpresa in vetta alla classifica | non è il Colosseo o gli Uffizi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quali sono ipiùalnella top five, tra quelli più famosi alne spicca probabilmente uno solo, il nostro. Ma non è in cima. L’Empire State Building – (ilcorrieredellacitta.com)Ogni anno il turismo muove cifre spaventose in tutto il, andando ad incidere profondamente sull’economia dei vari paesi. Ciò vale a maggior ragione per tutti quegli Stati che hanno la “fortuna” di ospitare al proprio internofamosi, in grado cioè, da soli, di far comprare i biglietti a milioni di persone provenienti da ogni parte del globo. L’Italia, chiaramente, è tra questi: in particolare Roma, la Città Eterna, è in grado di offrire un’infinità di possibilità ai ...