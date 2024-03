Human Index | il termometro del sentiment elettorale Per le europee è già febbre

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si chiama. È, in un certo senso, un “”. O meglio un super indicatore, elaborato da Vis Factor (presentato questa mattina a Roma), pensato per far convergere i dati raccolti tramite le ricerche demoscopiche e quelli tramite web e social listening. Un salto di qualità nella rilevazione e negli strumenti di analisi disponibili fino a ora. “Celebriamo un grande passo in avanti nella raccolta e nella lettura dei dati – scandiscono Valentina Fontana e Tiberio Brunetti, fondatori di Vis Factor -. Con lolanciamo l’indicatore di convergenza che incrocia i dati delle rilevazioni demoscopiche e quelli derivanti dall’ascolto del web e social listening”. Lo strumento nasce grazie a uno studio promosso e condotto da Vis Factor assieme a statistici e data analyst riuniti in un team ...