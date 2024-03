Horner accusato di aver inscenato “una farsa” con Geri Halliwell dopo lo scandalo in Red Bull

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Forse anche per mettere a tacere voci di crisi matrimoniale, in Bahrain Chrishanno passeggiato mano nella mano nel paddock. Quella camminata ha alimentato voci e polemiche e c'è chi l'ha definita un'autentica farsa.

A quanto pare, non sono finiti gli scossoni al mondo della Formula 1 ancora prima che il mondiale 2024 inizi. Mentre Sainz ieri è tornato a parlare, ai ... (sport.quotidiano)

Terremoto in casa Red Bull : nelle ultime ore, Christian Horner , il team principal della scuderia di F1, sarebbe stato accusato di aver e avuto comportamenti ... (ilnapolista)

Caso Red Bull-Horner, spunta un’indiscrezione su Jos Verstappen: caos in scuderia: Il Caso Red Bull si infittisce: Jos Vernstappen sarebbe ai ferri corti con Christian Horner secondo Marca. Ecco cosa sta accadendo ...rumors

Formula 1, Verstappen in Mercedes Lo scenario tra scandali e rotture: Il futuro di Max Verstappen potrebbe essere in Mercedes Lo scenario tra scandali e rotture. E Toto Wolff non chiude la porta ...sportfair

Red Bull, la Marca: “Jos Verstappen ha una relazione con la dipendente della scuderia che ha accusato Christian Horner”: Faida interna alla Red Bull, le rivelazioni del quotidiano spagnolo Marca su Jos Verstappen e Christian Horner ...ilfattoquotidiano