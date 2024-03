“Ho visto cosa ha fatto Anita” Grande Fratello | fulmini e saette sulla bionda concorrente | “Beatrice ha ragione”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024), Anna Pettinelli prende le parti diLuzzi. A Pomeriggio 5 si schiera contro. L’insegnante di Amici non c’è andata tanto per la leggera ed ha detto la sua senza girarci troppo intorno. Il commento riguarda quando successo nei giorni scorsi tra Bea, Garibaldi e la. Davanti alle accuse di, che aveva chiamato‘strega’, Garibaldi è sceso in campo per difenderla: un tradimento che l’attrice non ha digerito. >> “Maria, guarda qua: la verità su Ernesto”. Uomini e Donne, Barbara De Santi torna col cellulare:è successo in quello studio Oggi, durante la diretta di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha voluto conoscere il punto di vista di Anna Pettinelli che ha criticato ...