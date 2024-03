“Ho paura di uscire” Casalino si barrica in casa dopo la lite sulle bancarelle

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una città specchio dell'immobilismo italico. Di un'atavica ritrosia a risolvere i problemi, spesso incancreniti nel tempo, soprattutto se questi ultimi hanno creato una serie di ingiusti privilegi. Un gattopardo in salsa romana, emerso in tutto il suo fragorela pubblicazione del video di insulti rivolti da Augusto Proietti, il ras degli ambulanti, a Rocco. «Sto bene, ma sono frastornato da quello che è successo. Ho ricevuto decine di telefonate, di amici e conoscenti. Tutti preoccupati per me. E delle persone a me sconosciute, mi hanno anche fermato per strada per dirmi, apertamente, che mi era messo contro brutte persone e che, se non avessi tenuto la bocca chiusa, avrei potuto fare una brutta fine. Io sono nato in Germania e ho vissuto per molti anni a Milano. Trovo inconcepibile che a Roma si debba avere ...