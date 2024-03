Haley si ritira dalla corsa | ' è arrivato il momento'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nikkisialla Casa Bianca. In un discorsoSouth Carolina, il suo Stato, l'ex ambasciatrice all'Onu ha annunciato che "ho lanciato la mia campagna per la presidenza perché amo il mio Paese e una settimana fa mia madre, un'immigrata, ha votato per sua figlia. Ma ora è tempo di lasciare".non dichiara ancora il suo sostegno a Donald Trump ma, citando Margaret Thatcher, avverte: "Si deve guadagnare i miei voti".