Haiti sull’orlo della guerra civile Bande armate minacciano il Paese

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) se il primo ministro non si dimetterà La situazione adè drammatica e complessa, con una serie di fattori che convergono in una profonda crisi politica, economica e umanitaria. Negli ultimi due giorni si sta registrando un’ondata di violenza dilagante. Lecontrollano gran parte del territorio, soprattutto a Port-au-Prince, la capitale. Rapimenti, omicidi, scontri a fuoco e atti di vandalismo sono all’ordine del giorno. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando più di 3.000 detenuti sono evasi dal carcere nazionale, aggravando la situazione di insicurezza. Ilè sostanzialmente senza un governo stabile da tempo. Il Primo Ministro Ariel Henry è in carica da luglio 2021, ma il suo potere è limitato e contestato. “Se Henry non si dimetterà e se la comunità internazionale continuerà a ...