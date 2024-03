Hailey Baldwin mette fine alle speculazioni sulla fine del matrimonio con Justin Bieber

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La modella ha smentito le voci intorno ad una presunta crisi coniugale con il cantante.ha rispedito al mittente le voci di crisi intorno alcon il cantante. Lesono nate da un messaggio del padre, Stephen, che afebbraio si era rivolto ai fan chiedendo di pregare per la coppia. Intervenuta con delle storie su Instagram,ha smentito categoricamente una rottura con:"Solo per vostra informazione. Le storie e le costanti voci non confermate che vedo su TikTok sono sempre al 100% sbagliate. Create dal nulla... Provengono dalla terra della delusione. Quindi, so che può essere divertente alimentare queste ...

