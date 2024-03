Ha ricevuto 217 iniezioni di Covid senza effetti collaterali | secondo uno studio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un uomo riceve 217 dosi di vaccino anti-Due anni fa, medici tedeschi si sono trovati di fronte a un uomo che avevadecine di vaccini contro ilmotivazioni mediche, suscitando speculazioni sul suo comportamento. Considerato un caso medico anomalo, l’uomo è diventato soggetto di ricerca per misurare la risposta immunitaria a numerosi vaccini. Dopo aver superato un’indagine per frode, ha accettato di partecipare a uno. Una riserva di 217 dosi di 8 diversi tipi di vaccino in 2 anni e mezzo All’età di 62 anni, l’uomo avevaben 217 dosi di L'articolo proviene da News Nosh.