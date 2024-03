"Ha perso i soldi". Presi i furbetti del bancomat

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Le sono caduti i" e derubavano anziani al. È stato nell’ultimo colpo commesso in Brianza che i carabinieri di Genova sono riusciti ad arrestare quattro componenti della banda di ladri, tre peruviani tra cui una donna e un cubano, che commettevano questa odiosa tipologia di furti ai danni di soggetti fragili e indifesi, in Liguria e in altre città del Nord Italia. Secondo l’accusa il quartetto agiva sempre con lo stesso modus operandi: adocchiava l’anziano di turno ale mentre prelevava buttava una banconota a terra dicendo che gli era caduta. Quando la vittima si abbassava per prenderla, un complice rubava il denaro erogato e non ancora preso dal legittimo proprietario. I carabinieri erano già da tempo sulle tracce dei presunti responsabili, di età compresa tra i 24 e i 41 anni e residenti a Milano. Gli ...