Guardiola ha tolto il Wi-Fi dagli spogliatoi del Manchester City | “È sconvolgente | ma poi capisci”

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è un allenatore che cura ogni minimo dettaglio e per questo al suo arrivo aluna delle prime mosse è stata quella di togliere la linea internet

DAZN - Behrami: "Var Ci hanno tolto le emozioni": È imbarazzante quello che è successo in Lazio-Milan ed è imbarazzante quanto successo in Torino-Fiorentina. Col VAR ci hanno tolto le emozioni. Già i tifosi non sanno più se un gol è sicuro o verrà ...napolimagazine

Inter, derby con scudetto Gazzetta: "Può vincere la seconda stella in casa del Milan": tolto l'asterisco dalla classifica, ormai per l'Inter è solo questione di tempo per festeggiare la seconda stella. Con il 4-0 all'Atalanta la squadra di Inzaghi ha 12 punti di vantaggio sulla Juventus ...tuttomercatoweb

FA Cup, il marziano Haaland ne fa cinque al Luton: City ai quarti: La squadra di Pep Guardiola, detentrice della Fa Cup ... La squadra di casa ha accorciato al 45' con Clarke, che a inizio ripresa si è ripetuto ma Haaland ha tolto subito ogni velleità di rimonta ai ...milannews