Guardia di Finanza | sequestrate 11 tonnellate di pellet non sicuro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 10.635 kg di pellet non conforme al Codice del Consumo. In particolare, nell'ambito di mirate attività in materia di sicurezza prodotti, i Finanzieri hanno individuato …

Finanza scopre evasione contributiva nella logistica di Sondrio: La Guardia di Finanza di Sondrio ha scoperto mancati pagamenti di contributi e ritenute per 200mila euro a danno dei lavoratori di un’impresa di logistica con sede nell’alta Valtellina.trasportoeuropa

Nuova raffica di perquisizioni sugli affari calabresi del Pirellone: La procura milanese indaga sulla cessione da parte di Regione Lombardia all'Asp di Cosenza di 20 ambulanze per 600 mila euro.lanotiziagiornale