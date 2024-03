“Guardatela” Grande Fratello | la scena di Perla e Letizia su Beatrice E la sua reazione inattesa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024), il reality di Canale 5 corre ormai verso la finale e dentro la casa non ci sono più freni. I concorrenti sentono di potersi andare quasi a tutto. Succedono anche cose alquanto bizzarre. La stanchezza dopo sette mesi di convivenza forzata si fa sentire. Ma c’è anche l’ebbrezza per la “libertà” che si sta avvicinando. Proprio poco fa, ad esempio, i telespettatori che seguono la diretta 24 su Mediaset Infinity hanno assistito a unadavvero strana. Per non dire surreale. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, seguite da decine di commenti. Sul caso, infatti, ci sono diverse letture da riportare. Nessuna definitiva. Leggi anche: “La mia decisione”. Dopo il caos al, Mirko choc. Eancora lo non sa “Ma cosa fanno?”. Un bizzarro ...