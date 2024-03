“Guardate Beatrice” Grande Fratello | basiti davanti alla scena con Perla Non se lo aspettava nessuno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lunedì è andata in onda un’altra puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini con un nuovo faccia a faccia traVatiero e Mirko Brunetti. In diretta il conduttore ha parlato dei messaggi in codice che la concorrente ha lanciato mentre chiacchierava con Greta e Sergio. Parlava di scarpe nuove e vecchie, con un palese riferimento ad Alessio (la scarpa nuova) e quella vecchia (l’ex Mirko). Dopo aver preso la strigliata da Alfonso Signorini,ha avuto un crollo. Anche il suo ex Mirko, dopo aver scoperto del suo interesse verso Falsone, ha voluto chiarire: “Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferme”, ha detto l’ex concorrente del, che già la scorsa settimana aveva detto di provare dei sentimenti ...