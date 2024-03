Gualtieri | tre giovani denunciati per rapina a 15enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Reggio Emilia), 6 marzo 2024 - I carabinieri della caserma dihanno denunciato tre, due ventenni e un 17enne, pere lesioni personali aggravate. Uno dei ventenni deve rispondere anche di porto abusivo di armi. Sono tutti residenti nel Reggiano. Sono accusati di un episodio accaduto a inizio novembre. La vittima, di 15 anni, qualche giorno prima si era accordato con un ragazzo 17enne per vedersi a Boretto e trascorrere una serata insieme. E’ arrivato in paese ed è salito sulla vettura su cui c’erano tre. Hanno fatto credere di recarsi a Brescello per incontrare delle amiche. Ma all’improvviso l’auto si è fermata, con ilafferrato al collo e picchiato con pugni alla testa. Gli hanno poi aperto il borsello per rubare il telefonino e le ...