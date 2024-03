Grosseto | uccise il vicino di casa a colpi di zappa Condannato a 14 anni e 3 mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – La corte d’assise del tribunale dihaa 14e 3Alessandro Boccagna, imputato di omicidio preterintenzionale per aver ucciso adiil 23 luglio 2020 nelle campagne intorno a, ildiIvo Tamantini, che morì circa un mese dopo a causa delle ferite subite; è stata disposta anche una somma provvisionale da 50mila euro ciascuna, per la moglie e le due figlie della vittima. Boccagna ha sempre sostenuto di essere stato il primo a subire l’aggressione con la, e di aver reagito per legittima difesa senza però voler uccidere l’anzianodidi 77. L’accusa ...