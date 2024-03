Greve | inaugurato il murale che celebra il Sangiovese a Strada in Chianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Firenze, 6 marzo 2024 - Un atto d’amore per il territorio e chi se ne prende cura. Un racconto d’arte dagli accenti poetici che narra per immagini e ‘frame’ il legame atavico che unisce il luogo di crescita di una comunità e il senso più alto della vita. Con le gocce di “Sanguis Jovis”, il vitigno frutto della terra diinche vuole indicare uno degli aspetti più tradizionali della culturagiana ma anche la bellezza e la complessità dell’esistenza umana, il sindaco diinPaolo Sottani e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo hanno tagliato il nastro di una delle più suggestive opere di street art realizzate in Toscana. Il merito è del progetto e del tocco profondo e sperimentale di un noto maestro italiano dell’arte muralista, Vesod, che ...