Green pass globale | lo strumento che l’Oms vuole imporre all’Italia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Consiglio dei ministri del 26 febbraio ha approvato un decreto-legge che adeguerà le strutture informatiche del servizio sanitario agli obiettivi del Pnrr. Ma, fa sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, “L’Italia non aderisce all’imposizione del cosiddetto ‘’ da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità”. “Piuttosto – specifica il ministro – vogliamo arrivare alla piena funzionalità del Fasciolo sanitario elettronico”.Leggi anche: Italia, terremoto. La terra trema ancora L’Italia non aderisce al “” Il ministro Schillaci ha spiegato la scelta dell’ Italia. “A seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto-legge del 26 febbraio, ritengo utile precisare che il Governo non ha alcuna intenzione di aderire al ...