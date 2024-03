Gravina indagato dalla Procura di Roma | interrogato su sua richiesta

Dossieraggio, Gravina indagato a Roma per autoriciclaggio: Gabriele Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati dai pm di Roma nell'ambito dell'indagine sul dossieraggio. L'atto istruttorio è durato circa un'ora. Come riporta l'ANSA, In base a quanto ...lalaziosiamonoi

Caso Dossieraggio, Gravina ha chiesto di essere ascoltato in procura a Roma. I legali: “Sua decisione per tutelare la sua immagine”: pur non risultando indagato, questa mattina Gabriele Gravina ha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima. L'audizione si è svolta questo ...tuttojuve

Gravina indagato! Gli avvocati: "intollerabili strumentalizzazioni e ricostruzioni distorsive della verità...": Gabriele Gravina, attuale presidente della Federcalcio italiana, secondo quanto apprende l'ANSA, è stato iscritto nel registro degli indagati con le accuse di autoriciclaggio. Come reso noto dai suoi ...laziopress