Gravina | i legali | «Ha chiesto lui di essere ascoltato | è parte offesa della vicenda»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gabrieleè indagato dalla Procura di Roma. Il presidenteFigc, finito nell’inchiesta dossieraggio di Perugia da cui è nata quella dei pmCapitale su presunti illeciti a suo carico. Oggi pomeriggio ha rilui stesso di farsi ascoltare dalla procura di Roma per chiarire la propria posizione. Un lungo interrogatorio durato circa due ore, secondo quanto riporta Gazzetta.è statodal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Giuseppe Cascini. In una nota gli avvocati di, Leo Mercurio e Fabio Viglione, hanno spiegato che “in ragione delle intollerabili strumentalizzazioni e delle ricostruzioni distorsiveverità dei fatti che lo hanno chiamato in causa negli ultimi giorni, questa mattina Gabriele ...