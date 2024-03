Grassani | “Ricorso Mondiale per club e caso DAZN | ecco cosa sta facendo il Napoli”

De Laurentiis-Dazn, il legale del Napoli: "Spero prevalga il buonsenso": Grassani ha parlato anche del possibile Ricorso per un posto nel Mondiale per Club 2025: "Sul tema del Mondiale per club non mi esprimo, su questo vige il massimo riserbo e non posso dire se stiamo ...napolitoday

Avv. Grassani: "Ricorso alla Fifa sul Mondiale per club Massimo riserbo. Tra De Laurentiis e Dazn spero prevalga il buonsenso”: Mattia Grassani, avvocato e legale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “L’attuale collocazione della Lega Serie A ...tuttojuve

Napoli esplora le vie legali per il Mondiale per club: L'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni riguardo a un possibile Ricorso che il presidente De Laurentiis starebbe preparando contro Uefa e Fifa per il Mo ...informazione