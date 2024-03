Granola fatta in casa | facilissima | molto più buona di quella che compri!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Preparo lainper iniziare la giornata con gusto: cerco di nutrirmi bene, quando posso! La colazione è il pasto più importante della giornata e sarebbe opportuno scegliere alimenti leggeri, ricchi di fibre, vitamine, sali minerali. E lacontiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Si tratta di un mix di cereali tostati, frutta disidratata, dolcificato dal miele. Regala una carica di energia immediatamente assimilabile, tante fibre ideali per la salute dell’intestino ed è buonissima. Croccante e golosa, si presta ad essere consumata tale e quale o miscelata con yogurt e latte. Non si sfalda, né si sgretola neppure quando viene unita a cibi freddi, al contrario del muesli. Si conserva per una settimana ben sigillata in un recipiente di vetro. Che ne dite di prepararla insieme? È semplicissima! Mettiamoci al lavoro, si ...