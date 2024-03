Grandine e temporali in arrivo nelle Marche | dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ancona, 6 marzo 2024 –in: la primavera ancora si tiene alla larga lasciando spazio a “ingressi orizzontali di correnti turbolente ma fredde”. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla con validità da oggi alla mezzanotte dell’8 marzo. E’ l’analisi del meteorologo dell’Amap Stefano Leonesi. Detta così sembra la scena iniziale di un film post-apocalittico ma si tratta delle previsioni del tempo per giovedì 7 marzo. “Questo può innescare fenomeni temporaleschi e: è impossibile prevedere la zona in cui si possono verificare ma venerdì la situazione migliorerà per un piccolo anticiclone dall’Africa”. Se quest’ultima previsione per venerdì vi ha fatto pensare a una gita fuori porta invece per sabato: ...