Grande novità di stagione | tra i partecipanti anche sigle divorziati e con figli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Matrimonio a prima vista Italia – piccolocult televisivo – arriva stasera in chiaro su Real Time alle 21.20 con una nuova. Il dating show è di nuovo pronto a far sognare tutti quelli che cercano l’amore. E, come da rituale, protagoniste sono tre coppie di sconosciuti che si incontrano per la prima volta davanti all’altare. Per rinfrescare un po’ la formula, per la prima volta il porgramma avrà per concorrentichi ha già avuto un matrimonio alle spalle (oppure dei). ...