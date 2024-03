Grande Fratello | respinta la richiesta fatta da Alfonso Signorini ai vertici Mediaset | doppia eliminazione in arrivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’edizione numero 17 delsta per finire e ci saranno diverse eliminazioni visto che i concorrenti in casa sono ancora parecchi. Al momento è stata decretata solo una finalista, Beatrice Luzzi, mentre i prossimi verranno svelati nel corso delle prossime puntate. Tuttavia, le poche dirette a disposizione avrebbero spinto gli autori a considerare qualcheper sfoltire appunto il gruppo. Ed ecco che, stando ai rumors, il prossimo appuntamento potrebbe vedere due eliminazioni.: arrivano le doppie eliminazioni Secondo gli ultimi rumors,avrebbe chiesto un altro mese aidelper non dover accelerare le eliminazioni in ...