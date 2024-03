Grande Fratello | perché stasera non va in onda | quando sarà la prossima puntata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Manca circa un mese alla finale dele il reality show sta entrando nella fase più calda di questa lunga stagione. Anzi, probabilmente della stagione più lunga della propria storia non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Gli appuntamenti con il reality show condotto da Alfonso Signorini si susseguiranno due volte a settimana, come ormai è consuetudine da mesi, sino alla prima metà di aprile. La finale dovrebbe infatti svolgersi il 4 o l'11 aprile. In entrambi i casi si tratterà di un giovedì sera. Ecco spiegato, indirettamente, il motivo per il quale questa sera ilnon andrà in. Da questa settimana, e almeno sino alla fine del mese di marzo, il reality show di Canale 5 andrà inil lunedì e il giovedì sera. La ...