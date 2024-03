Grande Fratello | Mirko Brunetti | “Perla Vatiero? Ecco perché ora rimarrò in silenzio su questa situazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La quarantunesima puntata del, andata in onda lo scorso lunedì su Canale 5, è stata ancora una volta incentrata su, protagonisti indiscussi diedizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo la loro riappacificazione di due settimane fa per la coppia sono iniziati i problemi:, infatti, all’interno della Casa è apparsa molto vicina ad Alessio Falsone, nei confronti dei quali l’ex gieffino aveva già espresso una certa gelosia, e a colpire particolarmente è stato un discorso della ragazza in cui parlando in codice ha cercato di scoprire se il coinquilino nutrisse un interesse per lei, paragonando se stessa a una scarpa vecchia e Anita ad una scarpa nuova. Giunta in studio per spiegare la ...