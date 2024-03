(Di mercoledì 6 marzo 2024) L'attore romano è tornato a parlare della sua ex fidanzata ed compagna d'avventura al, l'ex hostess siciliana,La

Massimiliano Varrese invia un messaggio all’ex fidanzata Monia La Ferrera: le parole dell’attore rivolte alla compagna di Josh Rossetti Per Massimiliano ... (361magazine)

Al Grande Fratello non solo Perla con le sue crisi tra Mirko e Alessio, anche Greta è protagonista delle ultime ore. Intanto per l’ennesimo scambio con ... (caffeinamagazine)

Tutto è partito quando, nel corso dell’ultima puntata del Gf, Anita Olivieri ha ammesso di non provare indifferenza nei confronti di Alessio Falsone . In ... (isaechia)

Grande Fratello, la famiglia di Greta Rossetti si scaglia contro Sergio: «Quella specie di scimmia»: Al Grande Fratello Greta Rossetti si sta avvicinando sempre di più al coinquilino Sergio D'Ottavi, ma il Fratello maggiore non sembra essere d'accordo con lei. Josh Rossetti aveva già ampiamente ...ilmattino

Dopo caso Sangiovanni e Mr Rain, Piotta: "Non fermatevi, usate la musica come cura": Esce 'Na notte infame', 11 tracce ispirate al rapporto col Fratello Fabio scomparso prematuramente "Mentre tornavo a casa da scuola con mia nonna chiesi cosa fosse successo, mi risposero che era una c ...adnkronos

Grande Fratello, Massimiliano Varrese manda un messaggio a Monia La Ferrara: L'attore romano è tornato a parlare della sua ex fidanzata ed compagna d'avventura al Grande Fratello, l'ex hostess siciliana, Monia La Ferrara.comingsoon