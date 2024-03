Grande Fratello | la teoria di Sergio su Federico c’entra Perla

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024)e le ipotesi suMassaro (). Ecco cosa è emerso, in seguito alla discussione avvenuta in casa tra, ancheha deciso di esporre la sua. Il concorrente chiacchierando in sauna con la gieffinarivela la sua opinione su quanto accaduto. Poche ore fa in Casastuzzicandoha accesso uno scontro che verrà sicuramente riaffrontato per fare chiarezza domani sera in prima serata su Canale 5.é interessato alla coinquilina? Leggi anche Mirko Brunetti interviene e difendedagli attacchi: ...