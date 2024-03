Grande Fratello | Federico Massaro critica Perla Vatiero e lei sbotta | “Non hai tatto | non vedi che non sto bene?”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Gli ultimi giorni non sono stati affatto facili per la concorrente dell’attuale edizione del, la quale dopo il duro confronto avuto con Mirko Brunetti nel corso della quarantunesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, ieri si è trovata a sostenere uno scontro piuttosto acceso con il coinquilino. Il rapporto dicon Alessio Falsone, infatti, ha sollevato un’ondata di critiche nei confronti della gieffina non solo fuori, ma anche dentro la Casa c’è chi non ha apprezzato il comportamento avuto dalla ragazza nei confronti di Mirko, tra cui anche, che ha usato dure parole nei confronti della ragazza. Visualizza questo post su Instagram Un post ...