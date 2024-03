Grande Fratello | cresce la complicità tra Anita Olivieri e Alessio Falsone | nuova coppia in arrivo? Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tutto è partito quando, nel corso dell’ultima puntata del Gf,ha ammesso di non provare indifferenza nei confronti di. In quell’occasione Alfonso Signorini aveva chiesto alla gieffina che fine farà, a questo punto, il fidanzato Edoardo Sanson eaveva prontamente risposto: “Ma io non sono fidanzata ufficialmente”. Poi, durante una pausa pubblicitaria Massimiliano Varrese aveva ricordato alla sua compagna di avventura di aver pianto e di averlo baciato quando Edoardo era entrato nella casa per farle una sorpresa e anche in quel caso,ha provato in qualche modo a giustificarsi, con queste parole: Non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Ok, l’ho baciato, ma non ho detto ti amo. Ho parlato di lui dopo mesi che ero qui dentro. Quando è ...