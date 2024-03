Si apre con la splendida Medaglia d’ argento di Odette Giuffrida il Grand Slam di Judo in corso a Baku . In Azerbaijan la campionessa azzurra sale sul secondo ... (sportface)

Percorso più cattivo e maltempo: così la Strade Bianche , che per durezza e prestigio non ha nulla da invidiare alle grandi classiche del Nord, battezza ... (sport.quotidiano)

L’Italia si prepara al tour de France: Il 2024 si prospetta come un anno eccezionale per la bicicletta in Italia e per chi sceglie questo mezzo per scoprire i territori. Il Paese si prepara ad accogliere Grandi eventi e iniziative [...] ...advtraining

‘SUGA ¦ Agust D tour D-Day The Movie’ nei cinema di tutto il mondo: Dal 10 al 13 aprile al cinema arriva l'attesissimo film di Suga dei BTS e del suo Encore Concert: tutte le info.funweek

Gran tour del Casentino, incontri di formazione e visite guidate nei comuni della vallata: gli Etruschi: Arezzo, 6 marzo 2024 – Il Gran tour del Casentino continua con gli ultimi tre momenti di conoscenza del territorio e incontro/confronto con gli operatori che a vario titolo operano nel settore ...lanazione