Golf | LIV-Official World Golf Ranking | è scontro totale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “E’ ormai chiaro che la soluzione migliore per la LIV, come lega, e per voiisti non risieda nell’attuale sistema di classificazione. Non esiste infatti più una risoluzione che possa proteggere l’accuratezza, la credibilità e l’integrità delle classifiche”. Parole forti quelle pronunciate da Greg Norman, il CEO della Superlega araba, e riportate dall’Ansa, in merito alla questione-classifiche venuta fuori nelle ultime giornate nel mondo del. “Abbiamo profuso – ha poi specificato – sforzi enormi per garantire che i vostri risultati potessero essere riconosciuti all’interno del sistema esistente, sfortunatamente l’Owgr ha mostrato poca volontà per lavorare in modo produttivo con noi”. Il rischio che ...