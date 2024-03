Golf | i giocatori della LIV non potranno essere scelti per la Presidents Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

"Iche hanno scelto la LIVnonfar parte dell'International Team alla prossimaCup". Così parla Mike Weir, che guiderà l'International Team nella sfida agli Stati Uniti in programma dal 27 al 29 settembre a Montreal, in Canada. "Mi è stato detto che non saranno idonei, magari lo saranno nel 2026 a Chicago. E' un peccato, perché è ovvio che vorremmo contare su tutti i migliori. Occorre però dire che tutti coloro che hanno lasciato i circuiti tradizionali per scegliere la LIV erano a conoscenza del fatto che non avrebbero potuto partecipare allaCup", ha spiegato ancora Weir.