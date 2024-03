Golf | è la settimana dell’Arnold Palmer sul PGA Tour Azzurri impegnati in Sudafrica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Finediche come sempre ci regala emozioni sia sui green del PGAche su quelli del DP World. I big del circuito internazionale da domani a domenica 10 marzo si sfideranno a Orlando, in Florida, nella 58esima edizioneInvitational. Presenti 9 dei top-10 della disciplina, con il solo Jon Rahm assente. A difendere il titolo, conquistato a sorpresa nel 2023, quando superò di un colpo McIlroy e Harris English, sarà il 31enne californiano Kurt Kitayama. In contemporanea, a Rio Grande (Porto Rico) andrà in scena il Puerto Rico Open, con il colombiano Nico Echevarria, 29enne di Medellin, che cercherà il bis di successi dopo quello del 2023. Per quanto riguarda il DP World, quinta e ultima tappa della stagione in ...

Golf, DP World Tour: quattro italiani al Jonsson Workwear Open: Il DP World Tour fa tappa per la quinta e ultima volta nella stagione in Sudafrica dove è in programma dal 7 al 10 marzo la terza edizione del Jonsson Workwear Open, organizzato in collaborazione con ...sportfair

Successo per la 22ma Coppa Toscana di Doppio al Golf Montecatini Terme: L'attività agonistica di marzo al Golf Montecatini Terme ha visto la finale della 22ma Coppa Toscana di Doppio con oltre 30 coppie in gara. Nicola Risaliti e Alberto Tradii si sono imposti con 68 colp ...lanazione

‘Maurizio racconta…’: le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024. Ginnastica ritmica, canoa slalom e Golf: Atleta della settimana (uomo). Mattia Furlani (atletica): ha insidiato a Glasgow il numero uno del salto in lungo Tentoglou, campione in carica di tutto (oro olimpico, mondiale ed europeo indoor e all ...oasport