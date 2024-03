Gli rubano l’iphone poi chiedono il “riscatto” Arrestati due giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Prima glilo smartphone in discoteca, poi lo contattano e mettono in chiaro che per riaverlo servirà sborsare duecento euro. È la cosiddetta tecnica del “cavallo di ritorno”, ovvero sottrarre di proposito un bene di valore alla vittima e poi chiedere il “”. Gli autori del giochetto però sono statidai carabinieri della Compagnia di Chiari. Si tratta di due bergamaschi di 18 e 20 anni di casa a Brembate di Sopra e Almenno San Bartolomeo, finiti in manette per estorsione e furto aggravato. Stando alla ricostruzione accusatoria i due nella serata di sabato avevano appunto sottratto un Iphone 15 a un 23enne kosovaro di Palazzolo avvistato in un locale in provincia di Bergamo, il “Bolgia”. La domenica seguente i ragazzi sono riusciti a mettersi in contatto con la sorella del derubato spiegandole che se il fratello ...