Gli orari della MotoGp in Qatar 2024 | dove vedere libere | qualifiche e gara Sky | Now | Tv8

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Gran Premio deldà il via alla stagione, sotto le luci del circuito di Losail. Il campione in carica Pecco Bagnaia dovrà difendersi dagli attacchi dei rivali vecchi e nuovi: Jorge Martin, Marc Marquez, il compagno di squadra Enea Bastianini, solo per fare alcuni nomi. Un anno fa, in realtà, a trionfare nel Gp delfu Fabio Di Giannantonio, ora compagno di squadra di un altro pilota che punta almeno al podio: Marco Bezzecchi. La pista, situata ai confinicapitale Doha, si estende per 5,4 chilometri: presenta un rettilineo principale lungo oltre un chilometro, 10 curve a destra e 6 a sinistra. Programma edel Gran Premio delGiovedì 7 marzo: La conferenza stampa dei piloti si tiene alle 14:00Venerdì 8 marzo: Le sessioni di prove ...

