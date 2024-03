Gli avvocati di Trump accusano il procuratore distrettuale di Manhattan di condurre un caso “fantastico” contro Trump

Ultime sulla separazione dei Ferragnez : lui avvistato in una residenza a piazza Gae Aulenti, lei si affiderà all'avvocatessa Daniela Missaglia L'articolo The ... (novella2000)

Iniziate le consultazioni del Garante per le Comunicazioni per stabilire i princìpi che dovranno rispettare i professionisti della comunicazione online. Fine ... (repubblica)

Uccise la suocera nell'ennese, condannata a 9 anni e 9 mesi: Il pm Michele Benintendi aveva chiesto 18 anni di carcere. "Siamo soddisfatti - hanno detto gli avvocati Salvatore Timpanaro e Antonio Impellizzeri, che difendevano l'omicida - Un tribunale molto ...ansa

Caso Dossieraggio, Gravina ha chiesto di essere ascoltato in procura a Roma. I legali: “Sua decisione per tutelare la sua immagine”: Tramite una nota ufficiale gli avvocati del presidente della Federcalcio Leo Mercurio e Fabio Viglione hanno annunciato che Gabriele Gravina è stato sentito in procura a Roma per il caos dossieraggio: ...tuttojuve

Gravina indagato! Gli avvocati: "intollerabili strumentalizzazioni e ricostruzioni distorsive della verità...": La decisione di presentarsi dai magistrati, aggiungono gli avvocati del presidente della Federcalcio, "è stata maturata al fine di tutelare la sua immagine e in virtù della piena fiducia che ripone ...laziopress