Gli avversari Mister Scardigli cerca il riscatto domenica a Badesse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La striscia positiva del Signa si è interrotta a sorpresascorsa in casa contro un redivivo Foiano che ha vinto 1-0 in provincia di Firenze. La formazione dinon perdeva infatti dallo scorso 25 novembre quando cedette per 2-0 in casa alla Lastrigiana nel sentito derby. Poi erano arrivati 12 risultati utili di fila nella successive 13 giornate (nel mezzo c’è stato il turno di riposo) che avevano proiettato il portiere Crisanto (unico ex della sfida, visto che per lui c’è una presenza in C in bianconero nel 2017/2018 quando era il vice di Pane) e compagni al secondo posto seppur con un distacco importante dalla capolista. Adesso per blindare la seconda piazza dagli assalti di Scandicci e Terranuova ed evitare di vedere festeggiare la Robur proprio al termine dello scontro diretto il Signa cercherà il ...