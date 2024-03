Gli appalti bugiardi e il fabbisogno di personale nella Pubblica amministrazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quando si discute degli, è fondamentale il rispetto delle direttive europee che puntano a garantire concorrenza e trasparenza negli acquisti di beni, servizi erealizzazione di lavori. Tuttavia, esiste un aspetto meno considerato: il contenuto e l’obiettivo degli, che spesso non ricevono l’attenzione adeguata. Nei servizi forniti dalla, si nota frequentemente che la quantità di lavoro impiegata supera di gran lunga la soglia prevista dal Codice dei contratti pubblici, ovvero il cinquanta per cento del valore totale dell’appalto. Moltinon appaiono autentici perché vengono stipulati violando le norme che regolano l’assunzione nel settore pubblico, ...

