Gli abissi del Moregallo Tante croci | poche regole | I controlli aiuterebbero

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Glidel lago di Como alsono disseminati di, come un cimitero sommerso. In un anno e mezzo lì, sulla sponda occidentale del lago di Como hanno perso la vita quattro sommozzatori. L’ultima è stata Elvira Mangini, ex veterinaria di 65 anni di Milano che domenica ha accusato un malore mentre era ad una settantina di metri di profondità: si è accorta che qualcosa non andava, ha pallonato, è riemersa rapidamente e poco dopo il suo ricovero in ospedale è morta per embolia gassosa arteriosa, cioè per la presenza di bolle d’aria nel sangue formatesi proprio per l’emersione rapida. A gennaio 2023 era stata la volta Claudio Muratori, sub di 58 anni di Cambiago, a novembre 2022 a Marco Bordoni di Cinisello morto il giorno del suo 54esimo compleanno e solo qualche settimana prima al 41enne di Tavernerio Fabio Livio. Si ...