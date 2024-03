Giulia | “lapidata” e sottoposta a esorcismo dal marito | racconta al Secolo | «Poteva finire come ad Altavilla»

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Quando ho letto dell’diMilicia ho subito chiamato i miei avvocati. Sembrava la mia storia. Non potevo più stare zitta. La gente deve sapere”. La voce dial telefono suona calma, ogni tanto vacilla, prende una pausa, nell’intervista ald’Italia ripercorre il suo calvario. Molti giornali hanno riservato alla sua vicenda titoli“l’adulteradai figli” e “portata daldall’esorcista” Non m’importa dei titoli, conta che le donneme siano allerta. Magari la mia intervista serve a far trovare il coraggio a qualcuna che stame. Perché la mia vicenda ha delle analogie impressionanti con la vicenda siciliana. Iniziamo dalle analogie… Unche diventa fanatico ...