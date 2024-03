Giugliano | sequestrato complesso edilizio a Lago Patria Ancora tante auto senza RCA

Ancora controlli a Giugliano, sequestri e sanzioni. Il Colonnello Nacar: “Non ci fermeremo”: Giugliano IN CAMPANIA – Nuovi controlli a tutto campo della Polizia locale di Giugliano. Nella giornata di ieri, martedì 5 marzo, in località Lago Patria il nucleo di Polizia Edilizia ha posto sotto ...ilmeridianonews

Giugliano in Campania: 17enne compra stecca di hashish, segnalato. Il pusher è finito in manette, arrestato: Ha 21 anni il giovane arrestato a Giugliano in Campania per spaccio di droga. Ancora più giovane il “cliente” che, accompagnato da un coetaneo, aveva appena acquistato una stecchetta di hashish. Il ...reportweb.tv

Giugliano, 17enne compra droga e scatta il blitz: arrestato lo spacciatore: Ha 21 anni il giovane arrestato a Giugliano in Campania per spaccio di droga. Ancora più giovane il «cliente» che, accompagnato da un coetaneo, aveva appena acquistato una stecchetta di hashish.ilmattino