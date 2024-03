Giudice Sportivo Juric | due turni di squalifica per le minacce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ivannon potrà sedersi sulla panchina del Torino per i prossimi duedi campionato. Come si legge nella motivazione delladecisa dal, infatti, il tecnico (foto) è stato sanzionato "per essersi rivolto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Nello specifico, il collega preso di mira era Vincenzo Italiano, della Fiorentina, con il qualesi era scusato dopo l’episodio. Duedi stop anche per il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi dopo le manate rifilate a Pulisic del Milan. Una giornata di stop per Adam Marusic e Luca Pellegrini (Lazio), Festy Ebosele (Udinese), Samuele Ricci (Torino), Walace Silva (Udinese), Lucas ...